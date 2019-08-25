Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Avdijaj), Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 80 Obi Mikel)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın (Dk. 67 Gökhan Töre- Dk. 78 Eren Tozlu), Donald, Bifouma, Guilherme (Dk. 67 Chaaleli), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 44 Abdülkadir Ömür, Dk. 79 Pereira (Trabzonspor), Dk. 89 Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sosa (Trabzonspor), Dk. 66 Erkan Kaş, Dk. 90+5 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

54. dakikada Pereira'nın soldan ortasında, yakın mesafede Nwakaeme, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi.

63. dakikada Sosa'nın ortasında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

70. dakikada Fofana'nın ceza alanı dışından etkili vuruşunda savunmaya çarpan top üst direkten kornere çıktı.

78. dakikada oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre sakatlanarak yerini Eren Tozlu'ya bıraktı.

79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Pereira, kaptığı topu ceza alanındaki Yusuf Sarı'ya aktardı. Bu futbolcudan tekrar topu alan Portekizli oyuncu, yakın mesafeden yerden bir vuruşla kaleci Farnolle'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

82. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Pereira'nın şutunda, kaleci Farnolle'den dönen topun sonrasında Obi Mikel'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Erkan Kaş'ın soldan ortasında, savunmada Sosa'nın uzaklaştırmak istediği top Eren Tozlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Obi Mikel'e de çarpan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1.

90+3. dakikada ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA