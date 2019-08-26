Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Junior, Djilobodji (Dk. 46 Chipsah), Güray Vural (Dk. 58 Pawlowski), Tetteh, Diarra (Dk. 75 Gökhan Alsan), Twumasi, Kayode
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 76 Soner Dikmen), Nadir Çiftçi (Dk. 54 Berişbek), Sio (Dk. 45+2 Halil İbrahim Pehlivan)
Goller: Dk. 32 ve Dk. 40 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 56 Güray Vural, Dk. 71 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 68 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 39 Polomat (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 40 Toure (Gençlerbirliği), Dk. 45+3 Djilobodji (Gazişehir Gaziantep)
Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçta Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.
56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan frikik kullanan Güray, doğrudan kaleye vurduğu topu kaleci Diallo'nun üstünden ağlarla buluşturdu: 3-0.
68. dakikada Berişbek'in verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat, meşin yuvarlağı, gelişine vurarak ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 3-1.
71. dakikada Pawlowski'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Oğuz Ceylan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı yeniden üçe çıkardı. 4-1.
Müsabakayı Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.