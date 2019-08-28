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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

28.08.2019 12:18 Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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