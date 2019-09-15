Haberler » Spor » Haber

Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk.

15.09.2019 21:00Futbol: Süper Lig
Stat: Medical Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir, Stancu, Sessegnon, Candeias, Sio
Goller: Dk. 17 Novak (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.
17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0
27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.
28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.
44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ceyhun Sesigüzel, Mete Kalkavan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından