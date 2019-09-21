Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Dk. 28 Fernandes), Veysel Sarı (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma (Dk. 16 Pavelka), Thiam

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Ufuk Akyol (Dk. 70 Hakan Özmert), Charles, Mukairu (Dk. 46 Amilton), Chahechouhe, Serdar Özkan (Dk. 57 Fredy), Leschuk

Goller: Dk. 53 Mustafa Pektemek, Dk. 60 ve 80 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 55 Bahadır Öztürk, Dk. 64 Sangare, Dk. 87 Charles (Antalyaspor), Dk. 71 Thiam, Dk. 90+1 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi.

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde topu kontrol eden Mustafa Pektemek'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58. dakikada Antalyaspor Nazım Sangare ile golü buldu. Hakem Koray Gençerler, ofsayt şüphesiyle VAR'a başvurdu. VAR kararı sonucunda gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topu Thiam kafayla sol tarafta savunma arkasına koşan İlhan Depe'nin önüne indirdi. Soldan topla çizgiye inen İlhan'ın yerden ortasına altıpasta ayak uzatan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

74. dakikada sağdan Amilton'un ortasında ceza sahası içinde Leschuk meşin yuvarlağı kafayla Fredy'e indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında Kasımpaşa savunması topu kornere uzaklaştırdı.

80. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Hajradinovic'in savunma arkası pasına koşan Thiam, kaleciyle karşı karşıya durumda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA