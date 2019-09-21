Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
İstikbal Mobilya Kayserispor
: Lung, Miguel
Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Djedje), Mensah, Rienstra (Dk. 81 Tavares), Pedro Henrique (Dk. 81 Ntep), Umut Bulut, Adebayor
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati (Dk. 90+1 Zeki Yavru), Sacko (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 68 Olcay Şahan), Rodallega
Goller: Dk. 13 Pedro Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yasir Subaşı, Dk. 39 Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 45+1 Sapunaru (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, 1-1 berabere kaldı.
59. dakikada Abdennour'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal Başacıkoğlu, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içindeki Abebayor'a aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Miguel Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
68. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Tiago Lopes'in etkili ortasında, altıpas üzerinde iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
72. dakikada ceza sahası sol çaprazından Estupinan'ın ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Rodallega'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
74. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Aissati'nin pasında topla buluşan Murawski'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
79. dakikada Mensah'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
82. dakikada sol kanattan Ntep'in ceza sahasına gönderdiği topta ön direğe koşu yapan Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
85. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Denizlispor'da sol çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
87. dakikada sol çaprazdan Estupinan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega'nın sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.