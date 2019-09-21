Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay Bayındır
, Ozan Tufan, Zanka, Rami (Dk. 46 Jailson), Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 86 Tolgay Arslan), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 46 Hasan Kaya), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill
Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka, Dk. 73 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Luiz Gustavo, Dk. 80 Zanka (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
52. dakikada Muric, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önündeki Kruse'ye indirdi, Alman futbolcunun şutunda top üstten auta gitti.
54. dakikada Muric'in uzun pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Cigerci'nin altıpas içinden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
55. dakikada ceza sahası önünde Ozan Tufan, topu savunmanın arkasına gönderdi. Sol köşede meşin yuvarlakla buluşan Kruse'nin şutunda, kaleci Korcan Çelikay topa müdahale ederek gole izin vermedi.
61. dakikada Hasan Kaya'nın sağdan yaptığı ortada İlhan Parlak ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.
68. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası sol köşesinden şutunu çekti. Kaleci Korcan Çelikay son anda topu üstten kornere çeldi.
73. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek rakibinden sıyrılan Kruse'nin ortaladığı topu Muric, tek vuruşla filelere gönderdi: 2-1
83. dakikada Canteros'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Tolga Ciğerci gelişine vurdu. Kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.