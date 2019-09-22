Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Seuntjens), Flavio, Toure, Polomat, Diallo (Dk. 61 Berat Ayberk Özdemir), Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu (Dk. 61 Ayite), Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Dk. 53 Bammou), Bakasetas (Dk. 77 Musa Çağıran), Junior Fernandes (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Cisse

Goller: Dk. 45+2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Candeias, Dk. 64 Polomat, Dk. 88 Fabricio (Gençlerbirliği), Dk. 51 Djalma Campos, Dk. 72 Welinton, Dk. 75 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Kaynak: AA