Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan YemişkenBeşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak YılmazMedipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Guldbrandsen, CrivelliSarı kartlar: Dk. 7 Burak Yılmaz, Dk. 34 Ljajic ve Douglas (Beşiktaş), Dk. 8 Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Uğur Uçar (Yedek kulübesinde) (İlk yarı tamamlandıktan sonra) (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.