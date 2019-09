Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 65 Oğuzhan Özyakup), Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Diaby (Dk. 68 Orkan Çınar), Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Arda Turan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Guldbrandsen (Dk. 78 Demba Ba), Crivelli (Dk. 74 Mehmet Topal)

Goller: Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 84 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 7 Burak Yılmaz, Dk. 34 Ljajic ve Douglas, Dk. 72 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 8 Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Uğur Uçar (Yedek kulübesinde) (İlk yarı tamamlandıktan sonra), Dk. 51 Crivelli, Dk. 83 Epureanu, Dk. 89 Skrtel (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok yakın direk dibinde yatarak topun ağlara gitmesini önledi.

54. dakikada Medipol Başakşehir müsabakada öne geçti. Guldbrandsen'in ceza sahası yayının solundan şutunda savunmadaki Douglas'a çarpan top Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

61. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Skrtel'in kafayla vurduğu top kaleci Karius'ta kaldı.

62. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, Crivelli'nin pasıyla Beşiktaş yarı sahasını geçen Guldbrandsen, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

68. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in sert şutunda kimsenin dokunamadığı ve kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak ters taraftaki köşe gönderinin dibinden taça gitti.

73. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrılamayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde Epureanu'nun formasından çektiği Burak Yılmaz yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa, önce aut kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Arslanboğa, penaltıya hükmetti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

89. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Burak Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta Skrtel kendisini topun önüne atarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA