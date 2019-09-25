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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

25.09.2019 17:34Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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