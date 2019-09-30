Haberler » Spor » Haber

Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk. 10 Chibsah), Diarra (Dk. 61 Pawlowski), Twumasi, Muhammet Demir (Dk.

30.09.2019 22:24Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Gazişehir Gaziantep : Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk. 10 Chibsah), Diarra (Dk. 61 Pawlowski), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Furkan Soyalp)
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, Andre Castro, Mossoro, Serdar Gürler, Gassama, Jerome, Berkan Emir (Dk. 85 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 67 Halil Akbunar), Napoleoni (Dk. 52 Mehmet Göktuğ Bakırbaş)
Goller: Dk. 58 Güray Vural (Gazişehir Gaziantep), Dk. 82 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 50 Beto (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 32 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 66 Morais (Gazişehir Gaziantep), Dk. 63 Serdar Gürler, Dk. 89 Mossoro, Dk. 90+4 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Maç bittikten sonra) (Göztepe)
Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
58. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Güray Vural'ın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top, arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.
67. dakikada sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Morais'in sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, kaleci Günay'ı da aşan top direkt filelere gitti: 1-1.
90+2. dakikada sol kanattan Morais'in yaptığı ortada, kale sahasındaki Djilobodji uygun durumda topu üstten dışarı attı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erdinç Sezertam, Ali Şansalan, Güray Vural, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:26 Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"
01:26 Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
01:26 Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı
00:51 Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçının ardından
00:28 Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
00:23 Finale kalan ramil guliyev'in buruk sevinci
00:23 Gazişehir gaziantep - göztepe maçının ardından