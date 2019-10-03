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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

03.10.2019 09:30Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

Yeni Malatyaspor, Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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