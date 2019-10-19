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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakeme, Sörloth, SturridgeGaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem...

19.10.2019 18:36Futbol: Süper Lig
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakeme, Sörloth, Sturridge
Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem Uğurlu, Djilobodji, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode
Goller: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 26 Sosa (Trabzonspor)
Süper Lig'in 8. haftasındaki maçta Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü (FK) karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
9. dakikada Sosa'nın uzun pasını alarak sağ kanattan ceza sahasına yönelen Sörloth'un, çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Sturridge, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-0
14. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sturridge'in savunmanın arkasına attığı pası alan Sörloth, kaleci Lontigkin'i geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 2-0
28. dakikada rakip sahada atak geliştiren Gaziantep FK'da topla buluşan Jefferson'un, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.
39. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Twumasi'nin ortasında Jefferson'un kafa vuruşu sonrası top direkten döndü. Dönen topa vuran Djilobodji'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
42. dakikada Twumasi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu direk dibinden kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Hüseyin Türkmen, Özgür Yankaya, Spor

Kaynak: AA

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