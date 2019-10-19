Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Ahmet Canbaz), Sosa, Nwakeme, Sörloth, Sturridge (Dk. 64 Doğan Erdoğan)

Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Pawlowski), Djilobodji, Jefferson, Chibsah, Diarra, Kayode, Twumasi (Dk. 85 Kenan Özer)

Goller: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth, Dk. 76 Sosa, Dk. 81 Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 84 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 60 Hüseyin Çimşir (yardımcı antrenör) (Trabzonspor), Dk. 60 Marius Sumudica (teknik direktör), Dk. 84 Diarra (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 yendi.

49. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Kayode'nin sol çaprazdan ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Jefferson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutu defanstan döndü. Topu takip eden Sturridge'nin şutunu kaleci Lontigkin çeldi.

76. dakikada ceza sahası içerisinden dönen topu kontrol eden Sosa, yaklaşık 30 metrelik mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Lontigkin'in solundan fileleri gitti: 3-1

81. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde gelişen atakta Nwakaeme'nin pasında topu sert ve düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Doğan Erdoğan, takımının dördüncü golünü atan isim oldu: 4-1

84. dakikada Kayode ile Yusuf Sarı'nın mücadelesi sonrası hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesine giderek Kayode'ye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer, aldığı galibiyet ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak: AA