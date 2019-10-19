Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 86 Sadaev), Sedat Ağçay, Faty, Moke, İlhan Parlak (Dk. 78 Mehmet Sak), Orgill (Dk. 90+5 Aydın Karabulut)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Lens (Dk. 58 Ljajic), Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz (Dk. 67 Mehmet Umut Nayir)

Kırmızı kart: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Caner Erkin, Dk. 57 Güven Yalçın, Dk. 83 Orkan Çınar, Dk. 87 Hutchinson (Beşiktaş)

Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 0-0 tamamlandı.

53. dakikada Sedat Ağçay'ın pasıyla hareketlenen Hasan Kaya, ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Douglas ile gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla son olarak oynayan Ljajic'in vuruşunda, top kornere gitti.

86. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Pazdan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

87. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın çevirdiği top kaleci Korcan Çelikay'dan sekerek Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Kulusic, yatarak gole engel oldu.

89. dakikada defansın arkasında toplu buluşan Mehmet Umut Nayir'in yerden vuruşunda top auta gitti.

Müsabaka golsüz sona erdi.

Kaynak: AA