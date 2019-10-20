Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Sasse, Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Orhan Ovacıklı, Samudio

Gol: Dk. 16 Ceyhun Gülselam, Dk. 29 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 33 Samudio (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada sol kanattan Junior Fernandes ile gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'a gelen topu Çaykur Rizespor defansı araya girerek son anda çıkardı.

15. dakikada Junior Fernandes'in topuk pasıyla buluşan Nsakala'nın ortasında rakip takım oyuncularına çarpan top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ceyhun Gülselam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

22. dakikada son kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

29. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Ceyhun Gülselam'ın sol kanatta Nsakala'ya gönderdiği topu, bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Junior Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in ortasında Cisse meşin yuvarlağa dokunarak farkı ikiye çıkardı: 2-0

36. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın pasında topla buluşan Onur Bulut son çizgiye inerek ortasını yaptı, altıpas içinde Cisse'nin yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Cisse, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA