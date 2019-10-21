Futbol: Süper Lig

Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
İttifak Holding Konyaspor
: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic
Goller: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Akbaş, Dk. 64 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Skubic'in uzaklaştırmak istediği top Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
58. dakikada Shengelia ile duvar pasında topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Farnolle topu çeldi.
66. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı yumrukladı.
Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.