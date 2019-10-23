Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Çaykur Rizespor
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık
, MKE Ankaragücü
, Spor Kaynak: AA