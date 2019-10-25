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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf BozdoğanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.

25.10.2019 21:40Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 28 Diomande), Vetrih, Attamah, Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Mehmet Sak, Orgill
Gol: Dk. 26 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 26 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
5. dakikada Vetrih'in geri pasında araya giren İlhan Parlak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası ortasında, penaltı noktası üzerinden İlhan Parlak'ın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
19. dakikada Boldrin'in ortasında, ceza sahası içerisine giren Vetrih'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı direk dibinde ayaklarıyla çelmeyi başardı.
24. dakikada Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Koray Gençerler Alihan Kubalas'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Samudio'nun penaltı vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.
35. dakikada Pinto'nun sağ taraftan ceza sahası ortasında, İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinde kaldı.
41. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Koray Gençerler, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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