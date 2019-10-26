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Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet ÇavuşGaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, Kenan Özer, TwumasiAytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam,...

26.10.2019 18:32Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, Kenan Özer, Twumasi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Chibsah (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada ev sahibi ekip atağında, Twumasi'nin sağ taraftan yaptığı ortada Djilobodji topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
6. dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu iyi kontrol eden Junior Fernandes çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Gaziantep FK'de Kenan Özer'in hatasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'yi gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
36. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan Özer ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Pawlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan topu, kaleci Marafona kornere gönderdi.
40. dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Sönmez, Kenan Özer, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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