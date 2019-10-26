Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat
, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş Gaziantep
FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90+5 Olkowski), Kenan Özer (Dk. 60 Diarra), Twumasi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 64 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 73 Bammou), Junior Fernandes (Dk. 80 Caulker), Cisse
Goller: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Kana Bıyık (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Chibsah, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 66 Kaan Kanak, Dk. 90+4 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
51. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleciyi aşan ortada Junior Fernandes topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.
70. dakikada Oğuz Ceylan'ın arka direğe ortasında Kana Bıyık topa kafayı vurdu. Yere çarpan meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Bammou'nun sağ kanattan ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Junior Fernandes tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
77. dakikada Jefferson arka direğe sert bir orta gönderdi. Kademeye giren Bammou, topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Marafona'da kaldı.
90+1. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Twumasi topu ceza sahasında gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Kana Bıyık kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.