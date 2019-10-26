Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Muric
İttifak Holding Konyaspor
: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Mücahit Can Akçay
Goller: Dk. 11 Rodrigues, Dk. 14 Zanka, Dk. 28 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 16 Serdar Aziz (kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Miya (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
6. dakikada Fenerbahçe gole yakalaştı. Rodrigues'in soldan ceza sahasına girerek kale sahasına çevirdiği topa Muric'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan Emre Belözoğlu'yla yaptığı verkaç sonucunda rakibinden de sıyrılan Rodrigues, yaklaşık 30 metrede çektiği sert şutla topu filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Korner organizasyonu sonrasında çalımlarla ceza sahasına soldan giren Moses, top kale sahasının içindeki Zanka'ya çıkardı. Müsait durumdaki Zanka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
16. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta gelişen konuk ekip atağında Skubic, topu yerde ceza sahasına gönderdi. Ters bir vuruş yapan Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı: 2-1.
28. dakikada Fenerbahçe 3. golünü attı. Soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını ceza yayının üzerindeki Ozan Tufan'a çıkardı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, topu kalecinin sağından direk dibinden filelere gönderdi: 3-1.
32. dakikada sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Rodrigues, topu ceza sahası içindeki Muric'e çıkardı. Muric'in bekletmeden çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.