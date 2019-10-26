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Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail ŞencanFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk.

26.10.2019 22:06Futbol: Süper Lig
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk. 81 Alper), Rodrigues, Muric
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya (Dk. 79 Bajic), Mücahit Can Akçay (Dk. 46 Shengelia)
Goller: Dk. 11 Rodrigues, Dk. 14 Zanka, Dk. 28 Ozan Tufan, Dk. 78 Gustavo, Dk. 83 Muric (Fenerbahçe), Dk. 16 Serdar Aziz (kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 86 Gustavo (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
58. dakikada konuk ekipte Alper Uludağ'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Altay Bayındır, topu soluna uzanarak kurtardı. Altay'dan dönen topu Volkan Fındıklı içeri çevirdi ancak Anicic, kale sahası önünde meşin yuvarlağa dokunamadı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İttifak Holding Konyaspor savunmadan çıkarken Gustavo, yaptığı hücum presle topu Volkan Fındıklı'dan kazandı. Gustavo kazandığı topla ceza sahasının hemen önünden çektiği plase şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.
83. dakikada Fenerbahçe, 5. golü buldu. Vedat Muric'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1.
87. dakikada ceza sahası içinde Isla ve kaleci Altay Bayındır'ın çarpışmasıyla top kale sahasının sol tarafında Bajic'in önünde kaldı. Boş kale olmasına rağmen açısı dar olan Bajic, topu yandan auta gönderdi.
Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Altay, Spor

Kaynak: AA

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