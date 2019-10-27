Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Deniz Caner Özaral
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
İstikbal Mobilya Kayserispor
: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut
Gol: Dk. 14 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor),
Sarı kartlar: Dk. 9 Fofana (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
12. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.
14. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Acquah sol kanattan kaptığı meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde bulunan Donald'a aktardı. Donald, savunmaya rağmen düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan filelere gönderdi: 1-0.
21. dakikada Donald'ın orta sahadan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
28. dakikada Acquah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.
31. dakikada Guilherme'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Robin Yalçın'ın topuğuyla arkaya aşırtması sonrası savunmada Pedro Henrique'ye çarpan top, Mustafa Akbaş'ın önünde kaldı. Mustafa Akbaş'dan seken meşin yuvarlağa kale alanında Jahovic dokundu. Sağ direğe çarpan top çizgi üzerinde kaleye paralel giderken, arka direkte Mustafa Akbaş'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak tekrar direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresini BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.