Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Deniz Caner Özaral

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 74 Gökhan Töre), Donald (Dk. 83 Murat Yıldırım), Fofana (Dk. 64 Bifouma), Jahovic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz (Dk. 85 Ntep), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 58 Ziya Alkurt), Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut

Goller: Dk. 14 Donald, Dk. 77 Jahovic (penaltıdan), Dk. 86 Bifouma, Dk. 89 Rienstra (Kendi kalesine) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Fofana (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 68 Pedro Henrique, Dk. 77 Rienstra (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.

50. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Chebake'in kafa vuruşunda, top kaleci Lung'dan dönerek Chebake'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

64. dakikada Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Jahovic'in şutunda top Rienstra'nın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Zorbay Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

77. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Jahovic, topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Bifouma düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

89. dakikada İstikbal Mobilya Kayserisporlu savunma oyuncusu Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ıskaladığı top filelere gitti ve skor 4-0 oldu.

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA