Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Jerome

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Quaresma, Aytaç Kara, Sadiku, Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita

Goller: Dk. 27 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Berkan Emir (Göztepe)

Kırmızı kart: Kemal Özdeş (Kasımpaşa) (İlk yarı sonunda)

Sarı kartlar: Dk. 16 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 25 Quaresma, Dk. 37 Sadiku (Kasımpaşa)

Süper Lig'de Göztepe-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sağ kanattan Alpaslan Öztürk'ün yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koita'nın pasıyla Göztepe yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Berkan Emir'in vuruşunda ön direkte Hafez'den seken top direğe de çarparak filelere gitti: 1-1

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiminin ardından sahanın ortasına giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: AA