Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Sessegnon, Sio, Ayite, Stancu
Yukatel Denizlispor
: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Olcay Şahan, Aissati, Barrow, Oscar Estupinan
Gol: Dk. 34 Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü.
9. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Stancu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi.
34. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1
41. dakikada Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.