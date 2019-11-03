Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç Kara, Sadiku, Koita, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

Gol: Dk. 13 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Quaresma (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün tamamladı.

1. dakikada sağdan Popov'un ortasında, ön direkte uygun durumdaki Koita'nın kafayla vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Quaresma'nın sol kanatta taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yarım volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Chebake'nin çıkarken kaptırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Koita, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Farnolle'den seken meşin yuvarlağı BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

40. dakikada Donald'ın sol kanattan ortasında, Mustafa Akbaş'ın arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+1. dakikada Popov'un sağdan ortası sonrası Mustafa Pektemek'in ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta, kaleci Farnolle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA