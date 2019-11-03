Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Koita, Hajradinovic (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Quaresma, Mustafa Pektemek (Dk. 88 İlhan Depe)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 81 Murat Yıldırım), Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Bifouma (Dk. 67 Fofana), Jahovic

Goller: Dk. 13 Koita, Dk. 90+3 Khalili (Kasımpaşa), Dk. 61 Jahovic, Dk. 68 Veysel Sarı (Kendi kalesine) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 77 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Quaresma, Dk. 75 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 90+8 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

61. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Bifouma'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme, çizgiye hareketlendikten sonra yerden pasını altıpasa koşan Jahovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, Jahovic'in ofsaytta olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve mücadelenin hakemi Halis Özkahya golü geçerli saydı: 1-1.

67. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

68. dakikada konuk takım öne geçti. Ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah, pasını sağ kanatta hareketlenen Gökhan Töre'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında, altıpasta Veysel Sarı'nın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

77. dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 17. dakikasından sarı kartı bulunan Robin Yalçın, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

85. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yedek kulübesinde şiddetli itirazı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gösterildi. İtirazın devam etmesi üzerine Sergen Yalçın, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.

90. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına Khalili'nin altıpas gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90+3. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. İlhan Depe'nin soldan ortasında topu penaltı noktası üzerinde Koita kafayla Khalili'ye indirdi. Bu oyuncunun göğsüyle düzelterek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: AA