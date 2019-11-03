Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain (Dk. 27 Levent Gülen), Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Muric

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA