Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain (Dk. 27 Levent Gülen), Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje (Dk. 83 Rienstra), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Pedro Henrique), Umut Bulut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 77 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk. 64 Deniz Türüç), Rodrigues, Muric

Gol: Dk. 57 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Rodrigues, Dk. 75 Tolga Ciğerci, Dk. 82 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 86 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor öne geçti. Orta sahayı paslarla geçen Kayserispor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mensah'ın şık ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

72. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Topu iyi takip eden Gustavo, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına ortasında arka direkte Zanka, boş pozisyonda topa kafayı vurdu. Kaleci Lung'dan dönen topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım, sol çaprazdan meşin yuvarlağa sert vurdu. Lung köşeye giden topa bir kez daha müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA