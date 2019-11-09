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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf ÖzÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diamonde, Vetrih, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan ÇağlayanAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak,...

09.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:26Futbol: Süper Lig
Stat: Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diamonde, Vetrih, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan Çağlayan
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Amilton, Mukairu, Leschuk
Gol: Dk. 26 Abarhoun (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk.45 Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
14. dakikada ceza sahası dışından Serdar Özkan'ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.
26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0
27. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Yaşar Kemal, Mehmet Cem, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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