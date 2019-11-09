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Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray Vural, Junior Morais, Chibsah, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, TwumasiGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram,...

09.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:08Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray Vural, Junior Morais, Chibsah, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Twumasi
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem Büyük, Andone (Dk. 11 Babel)
Goller: Dk. 21 Ömer Bayram, Dk. 43 Feghouli (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Olkowski, Dk. 45 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.
21. dakikada Galatasaray öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı ceza yayı önünde kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla düzgün vuruş yaparak filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.
37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Babel'in üzerinden atladığı topa Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.
43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Emre Taşdemir kale önüne ortasını yaparken, arka direkte müsait durumdaki Feghouli, topu filelerle buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Emre Taşdemir, Günay Güvenç, Cüneyt Çakır, Ömer Bayram, Spor

Kaynak: AA

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