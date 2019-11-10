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Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan DedeşGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler, Castro, JeromeBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş,...

10.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:00Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler, Castro, Jerome
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Gökhan Töre, Acquah, Jahovic
Gol: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 38 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'de Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.
14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Spor

Kaynak: AA

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