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Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan DedeşGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk.

10.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:15Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk. 74 Halil Akbunar), Castro, Jerome
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 73 Ahmet Ildız), Donald (Dk. 66 Eren Tozlu), Gökhan Töre (Dk. 90+4 Mina), Acquah, Jahovic
Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 83 Gökhan Töre (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Alpaslan Öztürk (Maç bittikten sonra) (Göztepe) Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor (Maç bittikten sonra)
Sarı kartlar: Dk. 38 Acquah, Dk. 59 Murat Yıldırım, Dk. 71 Hadebe, Dk. 88 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Soner Aydoğdu, Dk. 67 Jerome, Dk. 82 Berkan Emir, Dk. 83 Borges (Göztepe)
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.
Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.
88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Müsabakanın ardından saha içinde Alpaslan Öztürk ile Eren Tozlu'nun arasındaki tartışmanın ardından hakem Arda Kardeşler her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci kez sarı kartlarını gören iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Alpaslan Öztürk, Arda Kardeşler, Serdar Gürler, Berkan Emir, Spor

Kaynak: AA

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