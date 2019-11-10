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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, SörlothAytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, N'Sakala,...

10.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:28Futbol: Süper Lig
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse
Kırmızı kart: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 31 Pereira (Trabzonspor)
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
25. dakikada Abdulkadir Parmak, Siopis'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
32. dakikada Welinton'un ara pasında, savunmanın arkasında Cisse topu iyi kontrol edemeyince konuk takım pozisyonu değerlendiremedi.
36. dakikada Efecan Karaca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.
37. dakikada kullanılan korner atışında, Ceyhun Gülselam'ın kafa ile aşırdığı topu arka direkte altıpas içindeki Cisse, kötü bir vuruşla auta attı.
43. dakikada Fernandes'in pasında rakibinden iyi kurtularak topu önüne alan Bakasetas'ın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top kornere gitti.
45+1. dakikada Sörloth'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Campi'nin gelişine şutunda top üsten auta çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Türkmen, Ekrem Kan, Spor

Kaynak: AA

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