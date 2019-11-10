Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin (Dk. 61 N'Koudou), Diaby (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic (Dk. 75 Boyd), Burak Yılmaz

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 79 Mbamba), Aissati (Dk. 63 Sacko), Barrow (Dk. 72 Recep Niyaz), Rodallega

Gol: Dk. 70 N'Koudou (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Caner Erkin, Dk. 83 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 18 Barrow, Dk. 66 Sackey (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

52. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Barrow'un şutunda, Gökhan Gönül'den seken meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

58. dakikada orta sahanın sağından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ljajic'in çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ taraftan Elneny'nin ortasında arka direkte Burak Yılmaz topu kontrol eder etmez şutunu çekti ancak kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, rakibini çalımladıktan sonra düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

83. dakikada Yukatel Denizlispor tehlikeli geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında yapılan orta Mustafa Yumlu'dan sekerek arka direğe açıldı. Gökhan Gönül araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ortasına Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA