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Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin GözütokYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, RodallegaÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi,...

23.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:12Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok
Yukatel : Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 39 Moroziuk), Attamah, Samudio, Umar, Sasse, Scepovic
Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çalık, Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarı 0-0 tamamlandı.
21. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Çalık'ın kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
25. dakikada Umar'ın pasıyla topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada Sasse'nin Yukatel Denizlispor ceza sahası dışından çektiği şutta, savunmaya çarpan top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Burak Çalık, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Kaynak: AA

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