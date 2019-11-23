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Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin GözütokYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 68 Lopes), Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 78 Estupinan), Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık (Dk.

23.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:46Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok
Yukatel : Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 68 Lopes), Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 78 Estupinan), Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık (Dk. 67 Barrow), Rodallega
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 39 Moroziuk), Attamah, Samudio, Umar (Dk. 75 Barış Alıcı), Sasse, Scepovic (Dk. 85 Chatziisaias)
Goller: Dk. 86 Estupinan, Dk. 90+2 Murawski (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çalık, Dk. 41 Murawski, Dk. 70 Bergdich (Yukatel Denizlispor), Dk. 29 Abdullah Durak, Dk. 69 Sasse, Dk 78 Scepovic, Dk. 89 Talbi (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
47. dakikada Aissati'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top kornere çıktı.
54. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda, kaleci Zafer topu kontrol etti.
59. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top auta çıktı.
62. dakikada Sasse'nin pasında topla buluşan Samudio'nın sağ çaprazdan sert şutunda, top yandan auta gitti.
72. dakikada Sasse'nin kullandığı serbest vuruşta, Lopes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti. VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal etti.
86. dakikada Yukatel Denizlispor, 1-0 öne geçti. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
88. dakikada Barrow sağ kanattan çizgiye indirdiği topu yerden ortalarken Talbi kayarak meşin yuvarlağı engellemeye çalıştı. Kalede oluşan karambolde Talbi'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Yukatel Denizlisporlu futbolcular hakeme itirazda bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, takımının ikinci golünü attı: 2-0.
Karşılaşma 2-0 sona erdi.

HALİL UMUT MELER, Burak Çalık, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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