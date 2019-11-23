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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özayİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Ferhat Öztorun (Dk. 76 Daci), Jevtovic (Dk.

23.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:08Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
İttifak Holding : Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne (Dk. 89 Mücahit Can ), Ferhat Öztorun (Dk. 76 Daci), Jevtovic (Dk. 72 Hadziahmetovic), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 84 Oğuzhan Özyakup), Diaby (Dk. 59 N'Koudou), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 88 Umut Nayir)
Gol: Dk. 72 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 46 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Jonsson, Dk. 90+3 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 53 Elneny (Beşiktaş)
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.
57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi
81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Konyaspor, Akçay, Spor

Kaynak: AA

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