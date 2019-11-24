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Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuşİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Umut Bulut, AdebayorDemir Grup Sivasspor: Samassa, Gioano, Caner...

24.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:04Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İstikbal Mobilya : Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Umut Bulut, Adebayor
Demir Grup : Samassa, Gioano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare, Fernando Andrade
Goller: Dk. 24 Fernando Andrade (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 12. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Kayserispor, Umut Bulut, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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