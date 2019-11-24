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Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, KoitaGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil...

24.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:55Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, Koita
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Polomat, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Stancu
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği mücadelesinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.
22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.
Karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Ricardo Quaresma, Fatih Öztürk, Spor

Kaynak: AA

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