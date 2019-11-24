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Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf BozdoğanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos (Dk.

24.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:46Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos (Dk. 63 Yacine Bammou), Cisse
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan Emir, Mossoro (Dk. 63 Nopoleoni), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 77 Yalçın Kayan), Serdar Gürler, Castro (Dk. 90 Borges), Jerome
Gol: Dk. 68 Castro (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 34 Siopis, Dk. 35 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.
90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Kaan Kanak, Spor

Kaynak: AA

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