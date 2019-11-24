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Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, JahovicFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan...

24.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:14Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Moses
Sarı kartlar: Dk. 43 Chebake, 45+5 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk (Fenerbahçe)
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.

4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.
11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı
30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.
45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 berabere tamamlandı.

Hasan Ali Kaldırım, Yeni Malatyaspor, Altay Bayındır, Mete Kalkavan, Spor

Kaynak: AA

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