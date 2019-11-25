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Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Charles, Celustka, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Chahechouhe, Amilton (Dk.

25.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:06Futbol: Süper Lig
Stat:

Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Charles, Celustka, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Chahechouhe, Amilton (Dk. 40 Leschuk), Mukariu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp, Twumasi, Kayode
Goller: Dk. 37 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Soyalp, Dk. 20 Jefferson, Dk. 33 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) Dk. 45 Charles (Antalyaspor)
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Twumasi'nin sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Jefferson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

7. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasıyla ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Amilton'un vuruşunda, savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

11. dakikada Chahechouhe'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın içeriye çevirdiği topla, arka direk hizasında buluşan Twumasi'nin vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Chahechouhe'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukariu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

37. dakikada Gaziantep FK, karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ferhat Kaplan, Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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