Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk
, Spor Kaynak: AA