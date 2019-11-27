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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

27.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:18Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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