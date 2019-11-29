Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman Yeni Malatyaspor
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Ahmet Ildiz, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
Gol: Dk. 44 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 32 Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada Sio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fabricio'nun gelişine vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı köşe atışında, altıpasta müsait durumdaki Flavio'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere gönderdi.
36. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in hatalı pasında gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Jahovic'in soldan içeriye çevirdiği topa arka direkteki Gökhan Töre dokunamadı.
44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
, İbrahim Çağlar
, Spor Kaynak: AA