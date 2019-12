Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat , Mustafa Sönmez, Mehmet MetinMedipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay (Dk. 58 Kerim Frei), Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Elia (Dk. 85 Arda Turan), CrivelliAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert (Dk. 66 Leschuk), Chahechouhe (Dk. 78 Fredy), Doğukan Sinik, MukairuGoller: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 15 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 79 Celutska (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 13. hafta maçında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi.54. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.60. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi.Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.