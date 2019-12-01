Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı (Dk. 76 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli (Dk. 52 Seri), Lemina (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Belhanda (Dk. 80 Emre Mor), Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 50 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90 Nagatomo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 72 Yusuf Sarı, Dk. 81 Hüseyin Çimşir-yardımcı antrenör, Dk. 85 Uğurcan Çakır, Dk. 86 Campi, Pereira (maç bittikten sonra) (Trabzonspor), Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 40 Nzonzi, Dk. 67 Marcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

50. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas çizgisi üzerinde yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

62. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Marcao, ceza sahası içerisinde topu üstten dışarıya attı.

68. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında, Sörloth'un vuruşunda top yandan auta gitti.

69. dakikada Ekuban'ın kaptığı top Sörloth'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından attığı şutta, top kaleci Muslera'da kaldı.

72. dakikada Belhanda'nın ceza sahası ön sol çaprazından vurduğu şutta, topu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

73. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önünden vurduğu şutta, top yandan auta çıktı.

87. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza sahasında ilerleyen Sörloth'un şutunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

90. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ömer Bayram'ın aktardığı pasla ceza sahası içerisinde gelen topu Adem Büyük kontrol etmeye çalıştı. Nagatomo, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA